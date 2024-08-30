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Сборная Германии огласила состав на предстоящие матчи Лиги наций с Венгрией и Нидерландами

Сборная Германии огласила состав на предстоящие матчи Лиги наций с Венгрией и Нидерландами
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Пресс-служба сборной Германии опубликовала список игроков, вызванных главным тренером Юлианом Нагельсманом на предстоящие матчи Лиги наций с командами Венгрии и Нидерландов 7 и 10 сентября соответственно.

Вратари:

Оливер Бауманн
Александр Нюбель
Марк-Андре тер Штеген

Защитники:

Вальдемар Антон
Бенджамин Хенрикс
Йозуа Киммих
Робин Кох
Максимилиан Миттельштедт
Давид Раум
Нико Шлоттербек
Жонатан Та

Полузащитники:

Роберт Андрих
Эмре Джан
Крис Фюрих
Паскаль Грос
Джамал Мусиала
Александар Павлович
Ангело Штиллер
Флориан Вирц

Нападающие:

Максимилиан Байер
Никлас Фюллькруг
Кай Хаверц
Дениз Ундав

Напомним, в группе 3 Лиги наций А, помимо Германии, Венгрии и Нидерландов, также выступает сборная Боснии и Герцеговины.

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