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Сборная Германии огласила состав на предстоящие матчи Лиги наций с Венгрией и Нидерландами

Пресс-служба сборной Германии опубликовала список игроков, вызванных главным тренером Юлианом Нагельсманом на предстоящие матчи Лиги наций с командами Венгрии и Нидерландов 7 и 10 сентября соответственно.

Вратари:

Оливер Бауманн

Александр Нюбель

Марк-Андре тер Штеген

Защитники:

Вальдемар Антон

Бенджамин Хенрикс

Йозуа Киммих

Робин Кох

Максимилиан Миттельштедт

Давид Раум

Нико Шлоттербек

Жонатан Та

Полузащитники:

Роберт Андрих

Эмре Джан

Крис Фюрих

Паскаль Грос

Джамал Мусиала

Александар Павлович

Ангело Штиллер

Флориан Вирц

Нападающие:

Максимилиан Байер

Никлас Фюллькруг

Кай Хаверц

Дениз Ундав

Напомним, в группе 3 Лиги наций А, помимо Германии, Венгрии и Нидерландов, также выступает сборная Боснии и Герцеговины.