Кечинов: трансфер Соболева в «Зенит» — один из самых скандальных за последнее время

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о трансфере нападающего Александра Соболева в санкт-петербургский «Зенит». О переходе было объявлено сегодня, 30 августа.

«Уже давали столько комментариев по переходу Соболева в «Зенит», что даже не знаешь, что сказать. Было понятно, что Соболев не останется в «Спартаке», но с «Зенитом» была непонятная ситуация. Слава богу, что трансфер произошёл. Пускай играет — успехов ему, но у меня большие сомнения, что он будет играть в стартовом составе. Мне кажется, что трансфер Соболева в «Зенит» является одним из самых скандальных за последнее время на российском рынке», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.