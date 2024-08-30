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«Я принял решение уйти из «Спартака». Александр Соболев поблагодарил московский клуб

«Я принял решение уйти из «Спартака». Александр Соболев поблагодарил московский клуб
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев высказался об уходе из московского «Спартака». Сегодня, 30 августа, «Зенит» объявил о трансфере форварда.

«Я принял решение уйти из «Спартака». Мне нужны новые вызовы и новый импульс в карьере. Мы обсуждали с руководством моё возможное продолжение карьеры в «Спартаке», но я выбрал идти дальше.

Благодарен «Спартаку» за все эти годы. Рад, что смог принести пользу в разные периоды. Спасибо болельщикам за их поддержку даже в сложные времена. Спасибо за всё!» — написал Соболев в телеграм-канале.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Александр Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. Футболист был отстранён от тренировок с основной командой.

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