Флик ушёл от ответа на вопрос о тяжёлом старте мадридского «Реала» в Ла Лиге

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос, удивлён ли он началом сезона мадридского «Реала» в испанской Примере. Напомним, после трёх туров Ла Лиги «Королевский клуб» заработал пять очков и занимает четвёртое место, отставая от сине-гранатовых на четыре очка.

«Это будет долгий сезон, и я не сосредотачиваюсь на «Реале». Я концентрируюсь на «Барселоне», это то, что меня волнует. Мы сосредоточены на собственной работе. У нас всё в порядке. Игроки в хорошей форме. Они отдохнули и здорово тренируются, что является положительным моментом», — приводит слова Флика AS.

Завтра, 31 августа, в матче 4-го тура чемпионата Испании «Барселона» встретится с «Вальядолидом». Игра начнётся в 18:00 мск.

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