«Локомотив» сыграет товарищеский матч с белорусским клубом

Московский «Локомотив» проведёт товарищеский матч с белорусским «Торпедо-БелАЗ». Встреча состоится в Беларуси 7 сентября. Об этом сообщил официальный сайт железнодорожников.

«7 сентября в 19:30 московский «Локомотив» проведёт товарищескую игру с одним из лидеров чемпионата Беларуси ФК «Торпедо-БелАЗ». Встреча, запланированная на время паузы на матчи национальных команд, состоится на стадионе «Торпедо» (адрес арены: Беларусь, г. Жодино, ул. Лебедевского, 18).

Информацию о трансляции и правилах посещения товарищеского матча мы сообщим дополнительно, следите за обновлениями», — написано в заявлении клуба.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 15 очков за шесть матчей.