Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Виктор Осимхен отклонил предложение «Челси» на £ 620 тыс. в месяц — Хоукинс

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен отклонил предложение «Челси» на заработную плату в размере £ 155 тыс. (€ 184 тыс.) в неделю. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент представители лондонского клуба находятся в Неаполе и пытаются убедить нигерийского нападающего присоединиться к «синим». Подчёркивается, что если Осимхен и «Челси» не достигнут соглашения, то 25-летний футболист продолжит карьеру в Италии.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Наполи» договорился с саудовским «Аль-Ахли» о трансфере Осимхена.

В сезоне-2023/2024 итальянского чемпионата Виктор Осимхен сыграл 25 матчей, отметившись 15 голами и тремя результативными передачами. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего нападающего в € 100 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: