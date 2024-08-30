Вице-президент «Реала» — о «Бресте»: ничего о них не слышал, но нам будет сложно

Вице-президент мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо высказался о новичке Лиги чемпионов — французском «Бресте», с которым «сливочным» предстоит встретиться в первом матче общего этапа на выезде.

«Слышал ли я что-то о «Бресте»? Ничего. Это правда. Но прежде всего я хочу поздравить их. Это большая удача – быть там. Они должны очень гордиться своей командой. Мы с удовольствием туда поедем. Это будет особенный матч для них. Нам будет сложно», – сказал Бутрагеньо журналистам после жеребьёвки.

Отметим, что домашние матчи Лиги чемпионов «пираты» будут проводить в Генгаме из-за непригодности к матчам такого уровня собственного пятитысячного стадиона.

Матч между «Брестом» и мадридским «Реалом» пройдёт 17 сентября.