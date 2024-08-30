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«Торпедо» объявило об уходе полузащитника Коновалова

«Торпедо» объявило об уходе полузащитника Коновалова
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Полузащитник Игорь Коновалов покинул московское «Торпедо». Об этом сообщил официальный сайт автозаводского клуба.

«Футбольный клуб «Торпедо Москва» и 28-летний полузащитник Игорь Коновалов достигли договорённости о расторжении действующего контракта по соглашению сторон.

Футболист сыграл за чёрно-белых 46 минут в двух матчах сезона-2024/2025 Мелбет Первой Лиги и не отметился результативными действиями.

Игорь, желаем удачи в дальнейшей игровой карьере!» — написано в заявлении «Торпедо».

«Торпедо» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2024/2025. Команда Олега Кононова набрала 13 очков за семь матчей. На первой строчке располагается тульский «Арсенал», который заработал 15 очков.

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