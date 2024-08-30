«Челси» предложил «Манчестер Юнайтед» два варианта с арендой Санчо — Романо

«Челси» сделал «Манчестер Юнайтед» два предложения по аренде 24-летнего крайнего нападающего Джейдона Санчо. «Синие» готовы взять английского футболиста в аренду, предусматривающую либо возможность последующего выкупа, либо опцию обязательного приобретения вингера. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, лондонский клуб уже достиг соглашения с Санчо по условиям его личного контракта.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 24-летний нападающий не был включён в заявку «Манчестер Юнайтед» ни на один из двух матчей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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