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Мирзоян: «Спартак» забивал без Соболева по три мяча за матч

Мирзоян: «Спартак» забивал без Соболева по три мяча за матч
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Бывший защитник московского «Спартака» Александр Мирзоян оценил переход экс-нападающего красно-белых Александра Соболева в «Зенит».

«Для всех хорошо, что эта история завершилась: и для Соболева, и для «Спартака». Когда в ситуации нет ясности, это тревожит не только игрока, но и клуб, которому он принадлежит. Если «Зенит» забрал Соболева, значит, клуб видит в нём игрока, который поможет. Для каких целей Соболев нужен «Зениту»? Наверное, для усиления атаки.

«Спартак» в последнее время играл без Соболева и забивал по три мяча. Наверное, команда нашла сочетания в атаке и научилась играть без Александра. Мы не можем сказать, как бы сложились результаты команды, если бы в ней был Соболев», — приводит слова Мирзояна Metaratings.

Напомним, о переходе 27-летнего Соболева в «Зенит» было официально объявлено сегодня, 30 августа. В конце июля нападающий был отстранён от тренировок с красно-белыми.

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