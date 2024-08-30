Кечинов: у «Рубина» впереди играет одна из звёзд РПЛ — Даку попортит кровь «Спартаку»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче красно-белых с казанским «Рубином». Встреча состоится в субботу, 31 августа.

«Рубин» — это очень серьёзный соперник для «Спартака». Я смотрел последние три игры «Рубина», команда сейчас выглядит прилично и находится на ходу. В команде есть баланс: в обороне качественные защитники, в полузащите футболисты управляют игрой, а впереди играет одна из звёзд РПЛ Даку, который попортит кровь «Спартаку».

Если у красно-белых не будет соответствующего настроя и самоотдачи, то команде будет очень тяжело. Мы увидели две игры с «Динамо» Махачкала и «Ахматом», которые играли в ярко выраженный оборонительный футбол. Поэтому у «Спартака» были проблемы, ведь в позиционной атаке команда ещё не так хороша. Мне кажется, что «Рубин» будет играть в такой же манере, но впереди будут более качественные футболисты», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.