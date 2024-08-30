Наумов: хочу поклониться в ноги Карпину за то, что он делает для российского футбола

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отдал должное работе главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.

«Мне нравится вектор развития «Ростова» и «Локомотива». Я хочу поклониться в ноги Валерию Георгиевичу Карпину за то, что он делает для российского футбола. Посмотрите, сколько молодёжи у него играет в «Ростове» и как он выстраивает работу в сборной России. Я был на товарищеском матче с Кыргызстаном, где специально ходил на тренировки и очень внимательно смотрел на футболистов в гостинице. Карпину удаётся делать строгое расписание с домашней атмосферой. Поэтому все ребята это чувствуют. Сафонов из «ПСЖ» мог сказать: «Зачем мне ехать в сборную?» Но он с удовольствием едет, потому что встретится с друзьями и поднимет всем настроение», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, 25 августа «Локомотив» обыграл «Ростов» со счётом 3:2 в рамках 6-го тура РПЛ.