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Игрок «Ливерпуля» Байчетич перешёл в «Ред Булл Зальцбург» на правах аренды

Игрок «Ливерпуля» Байчетич перешёл в «Ред Булл Зальцбург» на правах аренды
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Австрийский «Ред Булл Зальцбург» на своём официальном сайте объявил о переходе в клуб на правах аренды 19-летнего опорного полузащитника «Ливерпуля» Стефана Байчетича. Аренда испанского футболиста продлится до конца нынешнего сезона.

Фото: ФК «Ред Булл Зальцбург»

Хавбек находится в системе мерсисайдцев с 2021 года. В минувшем сезоне Байчетич принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. В общей сложности 19-летний полузащитник провёл на поле 234 минуты. Действующее трудовое соглашение испанского игрока с английским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

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