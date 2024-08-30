«Сильно строго». Президент «Урала» Иванов — об отстранении спортдиректора «Оренбурга»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о решении комитета по этике отстранить спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева от футбольной деятельности на три года, два из которых — условно. Ранее Андреев в резкой форме высказался в адрес судей, а также применил физическое воздействие к одному из арбитров.

«У Андреева были эмоции, и три года — это, конечно, очень строго. Есть КДК, дальше разберутся, и Андреев, наверное, подаст [апелляцию]. Он хороший парень, хороший футболист был, хороший директор, давно работает в «Оренбурге». И отлучать его на год от футбола — это сильно строго», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Комитет по этике решил применить к Дмитрию Андрееву санкции в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на три года, из них один считать реальным наказанием.