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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании 20-летнего полузащитника «Челси»

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании 20-летнего полузащитника «Челси»
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«Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с «Челси» по поводу подписания 20-летнего центрального полузащитника «синих» Карни Чуквуэмеки. Об этом сообщает журналист Джейкоб Штайнберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, есть вероятность того, что английский футболист может стать частью сделки по трансферу крайнего нападающего «красных дьяволов» Джейдона Санчо в лондонский клуб.

В минувшем сезоне Чуквуэмека принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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