Амрабат подписал четырёхлетний контракт с «Фенербахче» — Романо

Марокканский полузащитник Софьян Амрабат перешёл из итальянской «Фиорентины» в турецкий «Фенербахче», сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

По информации источника, сделка уже заключена, срок контракта составил четыре года, общая сумма — € 18 млн.

Напомним, минувший сезон 28-летний марокканец провёл на правах аренды в составе «Манчестер Юнайтед». Он принял участие в 30 матчах за «красных дьяволов», в которых не отметился результативными действиями. Английский клуб отказался воспользоваться опцией выкупа полузащитника. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Амрабату со стороны мадридского «Атлетико».