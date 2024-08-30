Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Амрабат подписал четырёхлетний контракт с «Фенербахче» — Романо

Амрабат подписал четырёхлетний контракт с «Фенербахче» — Романо
Комментарии

Марокканский полузащитник Софьян Амрабат перешёл из итальянской «Фиорентины» в турецкий «Фенербахче», сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

По информации источника, сделка уже заключена, срок контракта составил четыре года, общая сумма — € 18 млн.

Напомним, минувший сезон 28-летний марокканец провёл на правах аренды в составе «Манчестер Юнайтед». Он принял участие в 30 матчах за «красных дьяволов», в которых не отметился результативными действиями. Английский клуб отказался воспользоваться опцией выкупа полузащитника. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Амрабату со стороны мадридского «Атлетико».

Материалы по теме
Моуринью: игроки «Фенербахче» должны тянуть время, падать на газон и симулировать травмы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android