Ольмо высказался о конкуренции с «Реалом» и «Атлетико» в Ла Лиге

Атакующий полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо ответил на вопрос о конкуренции с мадридскими «Реалом» и «Атлетико» в испанской Примере с учётом усилений этих команд нынешним летом.

«Это те команды, с которыми приходится соревноваться всегда, поэтому нам необходимо сосредоточиться на себе. Однако мы являемся единственной командой, выигравшей первые три матча. Завтра у нас будет ещё один шанс победить и увеличить отрыв в качестве лидера. Наша цель — двигаться постепенно. Мы команда, которая хочет прогрессировать от недели к неделе и побеждать в каждом матче», — приводит слова Ольмо Mundo Deportivo.

После трёх туров чемпионата Испании сине-гранатовые набрали девять очков и занимают первое место. «Реал» заработал пять очков и располагается на четвёртой строчке. «Атлетико» набрал пять очков и находится на пятом месте.

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