«Валенсия» объявила об уходе полузащитника Саму Кастильехо

Полузащитник Саму Кастильехо покинул испанскую «Валенсию». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

«Валенсия» объявляет об увольнении игрока Самуэля Кастильехо», — написано в заявлении клуба.

В текущем сезоне испанской Примеры Саму Кастильехо не провёл ни одного матча. Прошлый сезон он провёл в итальянском «Сассуоло» на правах аренды. В чемпионате Италии на его счету 17 матчей, результативными действиями футболист не отметился. Кроме этого, полузащитник принял участие в двух матчах Кубка Италии. Кастильехо перешёл в «Валенсию» в 2022 году в качестве свободного агента.

«Валенсия» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда не набрала ни одного очка за три матча.