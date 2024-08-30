Булыкин: восемь игроков «Локо» в сборной показывает, что у клуба правильная стратегия

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на вызов в сборную России восьми футболистов из нынешнего состава железнодорожников. Напомним, 5 сентября сборная России проведёт товарищеский матч с Вьетнамом, а 7 сентября сыграет с Таиландом.

«Вызов восьми футболистов «Локомотива» в сборную России подтверждает, что у клуба и национальной команды выбрана правильная стратегия, когда у тебя играют молодые игроки. Наши клубы должны заниматься тем, чтобы в старте выходило как можно больше российских ребят и меньше иностранцев, пока наши команды не участвуют в международных соревнованиях», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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