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«Фенербахче» опубликовал первую фотографию Амрабата в футболке клуба

«Фенербахче» опубликовал первую фотографию Амрабата в футболке клуба
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Пресс-служба турецкого «Фенербахче» в социальных сетях опубликовала пост, в котором косвенно подтвердила появившуюся ранее информацию в СМИ о переходе в стамбульский клуб марокканского полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата.

В публикации выложена фотография футболиста в футболке «Фенербахче», летящего в бизнес-джете.

«Первый привет болельщикам от Амрабата», — гласит подпись под фото.

Фото: Соцсети «Фенербахче»

Напомним, как сообщал ранее инсайдер Фабрицио Романо, срок контракта марокканца с «Фенербахче» составил четыре года, общая сумма — € 18 млн.

Минувший сезон 28-летний футболист провёл на правах аренды в составе «Манчестер Юнайтед». Он принял участие в 30 матчах за «красных дьяволов», в которых не отметился результативными действиями. Английский клуб отказался воспользоваться опцией выкупа полузащитника.

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