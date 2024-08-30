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Чумич: команды, которые тренирует Станкович, очень агрессивные, в том числе и «Спартак»

Чумич: команды, которые тренирует Станкович, очень агрессивные, в том числе и «Спартак»
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Сербский полузащитник «Рубина» Никола Чумич поделился мнением о главном тренере «Спартака» и соотечественнике Деяне Станковиче.

«Безусловно, Деян Станкович – это легенда. Однажды, когда он был тренером «Црвены Звезды», он позвонил мне и предложил перейти в свою команду. Но я тогда уехал в «Олимпиакос» – это было три года назад. Он очень хороший тренер с сильным характером. Я знаю, что команды, которые он тренирует – они очень агрессивные, в том числе и «Спартак». Нас ждёт очень интересная игра», — приводит слова Чумича Metaratings.

«Рубин» сыграет со «Спартаком» в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Эта встреча состоится завтра, 31 августа. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Матч начнётся в 19:45 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Рубин
Казань
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Станкович занимал должность главного тренера «Црвены Звезды» с 2019 по 2022 год.

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