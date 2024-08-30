Орлов раскрыл, что сказал ему Соболев на презентации. Ранее он назвал игрока «выродком»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал о разговоре с нападающим Александром Соболевым на его сегодняшней презентации в качестве игрока «Зенита» после перехода из «Спартака».

«Он подошёл ко мне и сказал: «Я мечтал вам пожать руку». Вот так он относится ко мне, к комментатору. А я немало его критиковал», — сказал Орлов в прямой трансляции от ХК СКА в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, ранее Орлов зачастую позволял себе нелицеприятные высказывания о Соболеве. В частности, комментатор назвал его «выродком» после непристойного жеста последнего в матче с ЦСКА весной 2023 года.

Александр Соболев официально перешёл в «Зенит» сегодня, 30 августа. В прошлом месяце он был отстранён от тренировок с красно-белыми.