Наумов: скептически относился к работе Галактионова, но сегодня готов петь ему дифирамбы

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил работу главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова. После шести туров РПЛ московский клуб занимает первое место, набрав 15 очков.

«Локомотиву» в матче с «Краснодаром» ничего не надо доказывать, но нужно побеждать. «Локомотив» в матче с «Химками» показал «Зениту», с каким настроем нужно играть. У железнодорожников были напор, скорость и азарт, а сами футболисты были голодные до футбола. Поэтому «Локомотив» задавил и «Химок» не было видно вообще. Если бы «Зенит» со своим мастерством играл бы с таким настроем, то от «Химок» ничего бы не осталось. Но питерцы выходят и играют академично.

Если «Локомотив» будет продолжать так играть, то у команды будет большое будущее. Я очень скептически относился к работе Галактионова, но сегодня готов петь ему дифирамбы. Если клубное руководство не помешает Галактионову, то он способен сделать хорошую команду. В этом году вряд ли клуб поборется за чемпионство с «Зенитом», но в следующем это возможно. Потому что игроки будут более опытные и сыгранные. Ну а также команде нужно усилить центр обороны, полузащиту и позицию нападающего и если ещё сохранят тех игроков, которые играют сейчас. Представьте, что было бы, если бы в команде остались Глушенков и Миранчук», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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