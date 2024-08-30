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Ольмо отметил положительное влияние повышенного внимания СМИ к «Барселоне»

Ольмо отметил положительное влияние повышенного внимания СМИ к «Барселоне»
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Атакующий полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо ответил на вопрос, может ли повышенное внимание СМИ к сине-гранатовым положительным образом повлиять на его карьеру.

«Да, «Барса» интересна СМИ во всех отношениях. В таком случае всё хорошее, что вы будете делать, обязательно подсветится, как и не очень хорошее. Но это не то, о чём я беспокоюсь. На текущий момент мы рады тому, что всё складывается хорошо. Однако, разумеется, когда всё идёт хорошо, это ещё не значит, что всё в порядке на самом деле. Также и когда дела идут не лучшим образом, это ещё не означает, что всё действительно так уж плохо», — приводит слова Ольмо Mundo Deportivo.

После трёх туров чемпионата Испании сине-гранатовые набрали девять очков и занимают первое место.

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