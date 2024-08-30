«Торино» вырвал победу в выездном матче Серии А с «Венецией»
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Завершился матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Венеция» и «Торино». Команды играли на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маттео Марченаро. «Торино» одержал победу со счётом 1:0.
Италия — Серия А . 3-й тур
30 августа 2024, пятница. 19:30 МСК
Венеция
Венеция
Окончен
0 : 1
Торино
Турин
0:1 Коко-Басси – 86'
На 86-й минуте отличился защитник «Торино» Сауль Коко-Басси. Его ассистентом выступил Адам Масина. Этот гол стал единственным во встрече.
После международной паузы в 4-м туре чемпионата Италии «Торино» сыграет с «Лечче», а «Венеция» — с «Миланом». Оба матча пройдут 15 сентября.
«Торино» занимает первое место в турнирной таблице Серии А сезона-2024/2025. Команда набрала семь очков за три матча. «Венеция» находится на 19-й строчке, заработав одно очко.
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