Хавбек «Реала» Рейниер продолжит карьеру в «Гранаде» на правах аренды

Атакующий полузащитник «Реала» Рейниер перейдёт на правах аренды в «Гранаду» до окончания нынешнего сезона, сообщает пресс-служба «сливочных».

Ранее этим летом руководство «Королевского клуба» заявляло о намерении продать бразильца с целью выручить какую-то часть средств, потраченных на его приобретение четыре с половиной года назад.

22-летний Рейниер перешёл в мадридский «Реал» в начале 2020 года из бразильского «Фламенго». Полузащитник так и не сыграл ни одного матча в составе основной команды «сливочных», проведя три сезона в арендах в дортмундской «Боруссии», «Жироне» и «Фрозиноне». Контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до лета 2026 года.

Напомним, после первых трёх туров нового сезона Ла Лиги «Реал» занимает четвёртое место с пятью очками.