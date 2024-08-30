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«Манчестер Юнайтед» подписал контракт с полузащитником молодёжной сборной Мали

«Манчестер Юнайтед» подписал контракт с полузащитником молодёжной сборной Мали
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Полузащитник Секу Коне стал игроком английского «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Манчестер Юнайтед» завершил подписание контракта с перспективным молодым полузащитником Секу Коне. Игрок молодёжной сборной Мали перешёл в клуб из «Гитарс» на своей родине.

В феврале Коне исполнилось всего 18 лет, и поначалу академия будет оказывать ему поддержку, чтобы дать ему время освоиться в Манчестере. Добро пожаловать в «Юнайтед», Секу!» — написано в заявлении клуба.

Фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда тен Хага набрала три очка за два матча. На первой строчке располагается «Манчестер Сити», который заработал шесть очков.

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