«Возможно, это ошибка». Гвардиола — об отсутствии замены для Холанда

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался на тему того, что после ухода нападающего Хулиана Альвареса из клуба «горожане» не приобрели нового футболиста атаки, способного подменить форварда Эрлинга Холанда.

«Может быть, это ошибка, но мне нравится работать с небольшим составом. Я не люблю оставлять большое количество футболистов без игры надолго. Когда у тебя длинный состав, в котором никто не травмируется, то некоторые игроки могут не выходить на поле на протяжении 10 месяцев.

Игра команды всегда становится лучше, когда у каждого футболиста есть шанс проявить себя. Вот почему я предпочитаю [этот путь]. Знаю эту команду, знаю, насколько они серьёзны и преданы делу», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

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