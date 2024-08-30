«Пари Нижний Новгород» показал нового клубного маскота

«Пари Нижний Новгород» на официальном сайте представил нового клубного маскота. Им стал бурундук Нинч.

«Футбольный клуб «Пари НН» представляет нового друга, с которым команда и её болельщики проведут не один сезон вместе. Бурундук по имени Нинч – новый маскот клуба!

Бурундук выбран талисманом, так как это один из самых узнаваемых образов и символов Нижегородской области. Обаятельный зверёк обитает в местных лесах, и его можно встретить в разных районах региона, который представляет «Пари НН».

Нинч получил бело-голубой окрас в честь цветов клуба. Он добрый, активный, смелый, но в то же время дерзкий и неуступчивый, как нижегородская команда», — написано в заявлении клуба.

Завтра, 31 августа, «Пари НН» в матче 7-го тура чемпионата России примет санкт-петербургский «Зенит».