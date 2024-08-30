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Марко Асенсио перешёл из «ПСЖ» в «Фенербахче» — Романо

Марко Асенсио перешёл из «ПСЖ» в «Фенербахче» — Романо
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Полузащитник «ПСЖ» Марко Асенсио продолжит карьеру в «Фенербахче», сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

По информации источника, сделка уже совершена и речь идёт не об аренде, а о полноценном трансфере, детали которого не раскрываются.

В минувшем сезоне 28-летний футболист сыграл в 19 матчах за «ПСЖ» в Лиге 1, в которых забил четыре мяча. Также на его счету пять игр и один гол в национальном Кубке. В шести матчах Лиги чемпионов испанец не отметился результативными действиями. Ранее парижский гранд рассматривал вариант включить Асенсио в сделку по возможному приобретению форварда «Наполи» Виктора Осимхена.

Напомним, ранее сегодня сообщалось о том, что в «Фенербахче» перешёл также экс-полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат.

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