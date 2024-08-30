Салах: хочу, чтобы в «Ливерпуле» меня запомнили наряду с Джеррардом

32-летний крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал, какое наследие он хочет оставить в английском клубе.

«Я хочу, чтобы болельщики «Ливерпуля» запомнили меня как одного из лучших футболистов, когда-либо игравших за этот клуб. Может быть, даже лучшим, а может, и нет, но, по крайней мере, в топ-2 (улыбается). Ладно, пускай это будет место рядом со Стиви [Джеррардом]», — приводит слова Салаха Men in Blazers.

Египетский футболист выступает в составе «Ливерпуля» с 2017 года. За этот период он принял участие в 351 матче во всех турнирах, в которых отметился 213 голами и 90 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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