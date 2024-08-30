«Арис» победил «Омонию 29М» в матче чемпионата Кипра. Кокорин покинул поле на 33-й минуте

Завершился матч 2-го тура чемпионата Кипра, в котором «Арис» из Лимасола дома нанёс поражение «Омонии 29М» (1:0).

Единственный гол в матче забил грузинский нападающий Георгий Квилитая на 78-й минуте.

Российский нападающий хозяев Александр Кокорин вывел свою команду на этот матч в качестве капитана, однако уже на 33-й минуте покинул поле из-за повреждения, уступив место как раз Квилитае.

Таким образом, «Арис» одержал вторую подряд победу на старте чемпионата и занимает промежуточное первое место в турнирной таблице. «Омония М» проиграла во второй раз и не имеет очков, расположившись на 13-й строчке.

В следующем туре «Арис» сыграет в гостях с «Омонией Арадипу». Матч пройдёт 14 сентября, после перерыва на матчи сборных.