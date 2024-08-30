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«Арис» победил «Омонию 29М» в матче чемпионата Кипра. Кокорин покинул поле на 33-й минуте

«Арис» победил «Омонию 29М» в матче чемпионата Кипра. Кокорин покинул поле на 33-й минуте
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Завершился матч 2-го тура чемпионата Кипра, в котором «Арис» из Лимасола дома нанёс поражение «Омонии 29М» (1:0).

Кипр — Первый дивизион . 2-й тур
30 августа 2024, пятница. 20:00 МСК
Арис
Лимасол
Окончен
1 : 0
Омония 29М
Кофину
1:0 Квилитая – 78'    

Единственный гол в матче забил грузинский нападающий Георгий Квилитая на 78-й минуте.

Российский нападающий хозяев Александр Кокорин вывел свою команду на этот матч в качестве капитана, однако уже на 33-й минуте покинул поле из-за повреждения, уступив место как раз Квилитае.

Таким образом, «Арис» одержал вторую подряд победу на старте чемпионата и занимает промежуточное первое место в турнирной таблице. «Омония М» проиграла во второй раз и не имеет очков, расположившись на 13-й строчке.

В следующем туре «Арис» сыграет в гостях с «Омонией Арадипу». Матч пройдёт 14 сентября, после перерыва на матчи сборных.

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