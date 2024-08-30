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«Сокол» арендовал Романа Юзепчука у «Химок»

«Сокол» арендовал Романа Юзепчука у «Химок»
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Защитник подмосковных «Химок» Роман Юзепчук на правах аренды перешёл в саратовский «Сокол». Об этом сообщил официальный сайт «Химок».

«Белорусский защитник будет выступать за клуб из Саратова до конца сезона-2024/2025. В активе Романа 14 матчей в составе нашей команды. Желаем удачи на футбольном поле!» — написано в заявлении клуба.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Роман Юзепчук не провёл за «Химки» ни одного матча.

«Химки» занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала шесть очков за шесть матчей.

«Сокол» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 10 очков после семи матчей.

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