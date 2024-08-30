Титов: такого игрока, как Барко, ждали все болельщики «Спартака»

Бывший атакующий полузащитник московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением об уровне игры хавбека красно-белых Эсекьеля Барко.

«Видно, что Барко – лидер и любит играть с мячом. Что он в принципе и делает. Когда он получает мяч, жди, что будет что-то оригинальное. Почти все опасные моменты и голевые передачи идут при участии Барко.

Он либо последний, кто это делает, либо отыгрывается через третьего. Это тот игрок, которого ждали все болельщики. Главное – чтобы он играл без травм и спадов. Надо, чтобы партнёры помогали ему и снабжали мячом», — приводит слова Титова Metaratings.

Напомним, Барко стал футболистом красно-белых нынешним летом. В нынешнем сезоне принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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