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«Наполи» отправил Гаэтано в «Кальяри» и подписал хавбека «Брайтона» Гилмора

«Наполи» отправил Гаэтано в «Кальяри» и подписал хавбека «Брайтона» Гилмора
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Полузащитник «Брайтона» и сборной Шотландии Билли Гилмор перешёл в «Наполи», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

По информации источника, английский клуб согласился отпустить футболиста после того, как неаполитанцы повысили первоначальное предложение до € 13 млн. Также сам игрок просил бывшую команду не препятствовать его переходу.

Ранее сообщалось, что «Наполи» направит улучшенное предложение «Брайтону» после продажи полузащитника Джанлуки Гаэтано в «Кальяри», что в итоге и произошло. Непосредственно перед трансфером шотландца Гаэтано отправился на Сардинию в аренду с обязательством выкупа.

Гилмор является воспитанником «Челси». Футболист выступал за «Брайтон» с 2022 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл за «чаек» 41 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

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