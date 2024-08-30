«Наполи» отправил Гаэтано в «Кальяри» и подписал хавбека «Брайтона» Гилмора

Полузащитник «Брайтона» и сборной Шотландии Билли Гилмор перешёл в «Наполи», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

По информации источника, английский клуб согласился отпустить футболиста после того, как неаполитанцы повысили первоначальное предложение до € 13 млн. Также сам игрок просил бывшую команду не препятствовать его переходу.

Ранее сообщалось, что «Наполи» направит улучшенное предложение «Брайтону» после продажи полузащитника Джанлуки Гаэтано в «Кальяри», что в итоге и произошло. Непосредственно перед трансфером шотландца Гаэтано отправился на Сардинию в аренду с обязательством выкупа.

Гилмор является воспитанником «Челси». Футболист выступал за «Брайтон» с 2022 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл за «чаек» 41 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.