Ньямси: не очень хорош в статистике, но думаю, что шансы на чемпионство у «Локо» неплохие

Защитник московского «Локомотива» Жерзино Ньямси высказался о том, что команда поднялась на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам 6-го тура.

«Это прекрасно, что мы сейчас занимаем первое место в турнирной таблице. Нам важно сохранить сегодняшний поднятый дух и продолжать работать. Мы идём шаг за шагом.

Сколько процентов, что «Локомотив» станет чемпионом? Не знаю, я не очень хорош в статистике, но думаю, что шансы у нас неплохие (улыбается). Мы должны идти к успеху постепенно — шаг за шагом. Я верю в нашу команду», — приводит слова Ньямси «РБ Спорт».

«Локомотив» набрал 15 очков за шесть матчей. В 7-м туре железнодорожники сыграют с «Краснодаром» в воскресенье, 1 сентября.