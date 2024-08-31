Объявлены судейские назначения на матчи 8-го тура Первой лиги

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Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 8-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: Олег Соколов (Воронеж) – Виталий Жолобов (Волжский), Игорь Золотарев (Брянск), резервный судья – Станислав Матвеев (Троицк), инспектор – Николай Голубев (Санкт-Петербург), делегат – Василий Иванов (Москва);

«Урал» — «Алания»: Иван Сиденков (Санкт-Петербург) – Михаил Шпильфогель (Ленинградская область), Андрей Кужелев (Пикалево), резервный судья – Александр Маюн (Челябинск), инспектор – Игорь Синер (Омск), делегат – Антон Воронцов (Москва);

«Енисей» — «Балтика»: Евгений Галимов (Екатеринбург) – Александр Приходько (Москва), Ярослав Калиниченко (Пермь), резервный судья – Артем Петренко (Новосибирск), инспектор – Василий Правило (Краснодар), делегат – Юрий Кузнецов (Москва);

«Уфа» — «Торпедо»: Кирилл Силантьев (Самара) – Федор Валявин (Саранск), Арсений Новиков (Подольск), резервный судья – Данил Каширин (Уфа), инспектор – Сергей Романов (Новосибирск), делегат – Владимир Карпович (Москва);

«Сочи» — «Тюмень»: Анатолий Жабченко (Краснодар) – Андрей Пелых (Санкт-Петербург), Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону), резервный судья – Эмир Привалов (Сочи), инспектор – Рудольф Исаков (Санкт-Петербург), делегат – Дмитрий Карабин (Москва);

«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: Богдан Головко (Волгоград) – Денис Мирошник (Ставрополь), Альмир Хатмуллин (Московская область), резервный судья – Владислав Харитонов (Казань), инспектор – Виктор Лебедев (Санкт-Петербург), делегат – Яков Брегман (Москва);

«Черноморец» — «Родина»: Антон Анопа (Благовещенск) – Михаил Кистанов (Энгельс), Александр Туркин (Астрахань), резервный судья – Виталий Молдован (Краснодар), инспектор – Юрий Князев (Курск), делегат — Иван Новиков (Москва);

«Сокол» — «Шинник»: Игорь Захаров (Казань) – Андрей Филипкин (Екатеринбург), Сергей Ядров (Калининград), резервный судья – Юрий Матвеев (Москва), инспектор – Николай Объедков (Санкт-Петербург), делегат – Вадим Ильин (Москва);

«Ротор» — «Чайка»: Константин Аверьянов (Санкт-Петербург) – Алексей Линкин (Воронеж), Дмитрий Маликов (Новоалтайск), резервный судья – Матвей Заика (Ростов-на-Дону), инспектор – Дмитрий Попов (Москва), делегат – Иван Егоров (Москва).