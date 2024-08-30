Рахим Стерлинг согласовал условия личного контракта с «Арсеналом» — Романо

Крайний нападающий «Челси» Рахим Стерлинг согласовал условия трудового соглашения с лондонским «Арсеналом» и изъявляет желает покинуть «синих». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент между клубами продолжаются переговоры по переходу 29-летнего футболиста. «Челси» открыт для поиска решений.

В минувшем сезоне Стерлинг принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Материалы по теме «Арсенал» проявляет интерес к Рахиму Стерлингу — The Independent

Самый дорогой трансфер в истории футбола: