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Чемпион мира Набиль Фекир продолжит карьеру в ОАЭ

Чемпион мира Набиль Фекир продолжит карьеру в ОАЭ
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Полузащитник «Бетиса» и сборной Франции Набиль Фекир перешёл в клуб «Аль-Джазира» из ОАЭ, сообщает пресс-служба испанской команды.

Срок соглашения, а также сумма трансфера не раскрываются.

31-летний Фекир выступал за «Бетис» с 2019 года. За более чем пять сезонов в Севилье футболист провёл 165 официальных матчей, в которых забил 29 голов и был капитаном команды.

Француз мог отправиться на Ближний Восток ещё минувшей зимой, однако его трансфер в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии сорвался из-за того, что последние не смогли вовремя расстаться с португальским полузащитником Диогу Жотой.

Напомним, в 2018 году Фекир стал чемпионом мира в составе сборной Франции. У футболиста двойное гражданство: французское и алжирское.

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