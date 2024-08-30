«Интер» разгромил «Аталанту» в матче 3-го тура чемпионата Италии

Завершился матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором встречались миланский «Интер» и «Аталанта» из Бергамо. Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маттео Маркетти. «Интер» одержал победу со счётом 4:0.

На четвёртой минуте защитник «Аталанты» Берат Джимсити отправил мяч в свои ворота. Через шесть минут отличился полузащитник «Интера» Николо Барелла. Ему ассистировал Бенжамен Павар. Во втором тайме дубль оформил нападающий хозяев Маркус Тюрам.

«Интер» занимает первое место в турнирной таблице Серии А сезона-2024/2025. Команда набрала семь очков за три матча. «Аталанта» находится на 11-й строчке, заработав три очка.