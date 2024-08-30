Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Интер — Аталанта, результат матча 30 августа 2024, счёт 4:0, Серия А 2024/2025

«Интер» разгромил «Аталанту» в матче 3-го тура чемпионата Италии
Комментарии

Завершился матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором встречались миланский «Интер» и «Аталанта» из Бергамо. Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маттео Маркетти. «Интер» одержал победу со счётом 4:0.

Италия — Серия А . 3-й тур
30 августа 2024, пятница. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
4 : 0
Аталанта
Бергамо
1:0 Джимсити – 3'     2:0 Барелла – 10'     3:0 Тюрам – 47'     4:0 Тюрам – 56'    

На четвёртой минуте защитник «Аталанты» Берат Джимсити отправил мяч в свои ворота. Через шесть минут отличился полузащитник «Интера» Николо Барелла. Ему ассистировал Бенжамен Павар. Во втором тайме дубль оформил нападающий хозяев Маркус Тюрам.

«Интер» занимает первое место в турнирной таблице Серии А сезона-2024/2025. Команда набрала семь очков за три матча. «Аталанта» находится на 11-й строчке, заработав три очка.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android