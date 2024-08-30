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«Милан» объявил об аренде Тэмми Абрахама у «Ромы»

«Милан» объявил об аренде Тэмми Абрахама у «Ромы»
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«Милан» на своём официальном сайте объявил об аренде нападающего «Ромы» Тэмми Абрахама до конца нынешнего сезона. 26-летний футболист будет выступать под 90-м игровым номером.

Фото: ФК «Милан»

Абрахам выступает в составе римского клуба с лета 2021 года. За этот период он принял участие в 120 матчах во всех турнирах, в которых отметился 37 голами и 13 результативными передачами. В минувшем сезоне английский нападающий сыграл 12 матчей во всех соревнованиях, в которых забил один гол и сделал один ассист. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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