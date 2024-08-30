Экс-защитник «Спартака» Самуэль Жиго перешёл из «Марселя» в «Лацио»

Защитник «Марселя» Самуэль Жиго, ранее выступавший за московский «Спартак», продолжит карьеру в «Лацио», сообщает портал Transfermarkt.

По информации источника, сумма трансфера составила € 3 млн. Ранее о том, что игрок может переехать в Серию А, сообщал журналист Маттео Маретто. Также агент футболиста Мохамед Беншенафи не исключал в будущем возвращение его подопечного в Россию, однако исключительно в «Спартак».

Напомним, Жиго выступал в составе «Спартака» с 2018 по 2022 год. За этот период центральный защитник принял участие в 110 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и пятью результативными передачами.

В минувшем сезоне Жиго принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами.