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Арно Данжума перешёл из «Вильярреала» в «Жирону» на правах аренды

Арно Данжума перешёл из «Вильярреала» в «Жирону» на правах аренды
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«Жирона» арендовала у «Вильярреала» полузащитника Арно Данжуму. Об этом сообщил официальный сайт «Жироны».

«Жирона» и «Вильярреал» достигли соглашения о трансфере нападающего Арно Данжумы. Новый футболист красно-белых, нидерландец по национальности, родился в Лагосе, Нигерия, в 1997 году», — написано в заявлении клуба.

Срок арендного соглашения рассчитан до завершения сезона-2024/2025.

В текущем сезоне испанской Примеры 27-летний Арно Данжума провёл за «Вильярреал» три матча, в которых отметился двумя забитыми мячами.

«Жирона» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2024/2025. Команда набрала четыре очка за три матча. «Вильярреал» находится на второй строчке, заработав семь очков.

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