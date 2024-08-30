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Флик высказался о состоянии травмированного Френки де Йонга

Флик высказался о состоянии травмированного Френки де Йонга
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о состоянии здоровья травмированного полузащитника Френки де Йонга.

«Надеюсь, не придётся делать ему операцию. Уже сейчас он здорово тренируется. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Я бы хотел, чтобы он вернулся после международной паузы, но не могу этого утверждать. Врачи очень хорошо о нём заботятся», — приводит слова Флика AS.

Напомним, нидерландский футболист получил травму лодыжки в апреле. Из-за этого повреждения де Йонг не смог поехать на чемпионат Европы — 2024. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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