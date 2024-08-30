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«Унион» обыграл «Санкт-Паули» в стартовом матче 2-го тура Бундеслиги

«Унион» обыграл «Санкт-Паули» в стартовом матче 2-го тура Бундеслиги
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В Берлине на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» завершился стартовый матч 2-го тура нового сезона немецкой Бундеслиги, в котором местный «Унион» нанёс поражение новичку элитного дивизиона — «Санкт-Паули» (1:0).

Германия — Бундеслига . 2-й тур
30 августа 2024, пятница. 21:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
1 : 0
Санкт-Паули
Гамбург
1:0 Холлербах – 34'    

Единственный гол на 34-й минуте встречи забил нападающий Бенедикт Холлербах.

Таким образом, по итогам двух туров «Унион» набрал четыре очка. «Санкт-Паули» проиграл второй матч подряд. У команды из Гамбурга пока нет забитых мячей в новом сезоне.

В следующем туре берлинцы сыграют на выезде 14 сентября с «РБ Лейпциг». «Санкт-Паули» 15 сентября будет гостить у «Аугсбурга».

Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионом Германии стал леверкузенский «Байер», который набрал 90 очков в 34 матчах.

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