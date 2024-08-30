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«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Мануэля Угарте из «ПСЖ»

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Мануэля Угарте из «ПСЖ»
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«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявил о трансфере 23-летнего опорного полузащитника Мануэля Угарте из «ПСЖ». Контракт с уругвайским футболистом рассчитан до лета 2029 года с возможностью продления ещё на сезон.

Фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

Ранее в СМИ появлялась информация, что английский клуб заплатил французскому гранду € 50 млн.

Угарте выступал в составе «ПСЖ» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. В общей сложности уругваец провёл на поле 2449 минут. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

После двух туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал три очка и занимает 10-е место.

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