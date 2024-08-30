Угарте: «Манчестер Юнайтед» — амбициозный клуб, а я — амбициозный игрок

Новичок «Манчестер Юнайтед», полузащитник Мануэль Угарте поделился эмоциями от подписания контракта с английским грандом.

«Это невероятное чувство — присоединиться к клубу такого масштаба; клубу, которым восхищаются во всём мире. Проект, который футбольное руководство обсуждало со мной, чрезвычайно захватывающий. «Манчестер Юнайтед» — амбициозный клуб, а я — амбициозный игрок», — приводит слова Угарте UtdPlug в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, контракт с уругвайским футболистом рассчитан до лета 2029 года с возможностью продления ещё на сезон. Ранее в СМИ появлялась информация, что английский клуб заплатил «ПСЖ» € 50 млн.

Угарте выступал в составе «ПСЖ» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами.