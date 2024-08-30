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«Лион» совершил камбэк и обыграл «Страсбург» в сверхрезультативном матче Лиги 1

«Лион» совершил камбэк и обыграл «Страсбург» в сверхрезультативном матче Лиги 1
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Завершился матч 3-го тура чемпионата Франции, в котором встречались «Лион» и «Страсбург». Игра проходила на стадионе «Групама» в Лионе. В качестве главного арбитра встречи выступил Томас Леонар. Матч закончился победой хозяев со счётом 4:3.

Франция — Лига 1 . 3-й тур
30 августа 2024, пятница. 21:45 МСК
Лион
Лион
Окончен
4 : 3
Страсбург
Страсбург
0:1 Нанаси – 3'     1:1 Толиссо – 45+2'     1:2 Сантос – 48'     1:3 Эмега – 58'     2:3 Мэйтленд-Найлс – 61'     3:3 Орбан – 63'     4:3 Орбан – 72'    

На третьей минуте счёт во встрече открыл полузащитник гостей Себастьян Нанаси. На 45+2-й минуте хавбек «Лиона» Корентин Толиссо восстановил равновесие. На 48-й минуте полузащитник Андрей Сантос вновь вывел «Страсбург» вперёд. На 58-й минуте Эмануэль Эмега укрепил преимущество гостей. На 61-й минуте полузащитник Эйнсли Мэйтленд-Найлс отыграл один гол. На 64-й минуте хавбек «Лиона» Гифт Орбан сравнял счёт во встрече. На 72-й минуте Орбан вывел свою команду вперёд.

После трёх матчей Лиги 1 «Лион» набрал три очка и занимает 11-е место. «Страсбург» заработал четыре очка и располагается на седьмой строчке.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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