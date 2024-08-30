«Саутгемптон» объявил о полноценном переходе Райана Фрейзера

Полузащитник Райан Фрейзер перешёл в английский «Саутгемптон» на постоянной основе. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Мы рады подтвердить, что Райан Фрейзер возвращается в футбольный клуб «Саутгемптон» с двухлетним контрактом.

Фрейзер, который в прошлом сезоне на правах сезонной аренды сыграл важную роль в выходе команды из Чемпионшипа, в последний день летнего трансферного окна вернулся в «Сент-Мэриз» в качестве свободного агента, согласившись расторгнуть свой контракт с «Ньюкаслом».

В сезоне-2023/2024 он сыграл за команду 44 матча, включая финальную победу в плей-офф над «Лидс Юнайтед», а также забил восемь голов.

30-летний Фрейзер провёл 173 матча в Премьер-лиге за «Борнмут» и «Ньюкасл», а также 26 раз выступал за сборную Шотландии, что добавило опыта и глубины команде Рассела Мартина», — написано в заявлении клуба.

«В данный момент я, наверное, самый счастливый человек в Саутгемптоне. Лето, прошедшее с финала плей-офф до сегодняшнего дня, было долгим, но моей главной целью было вернуться сюда. И теперь, когда это произошло, я, честно говоря, больше всего горжусь этим моментом. Наверное, вторым после победы в плей-офф. Так что да, мне действительно приятно быть здесь. Я думаю, что после того пути, который игроки и болельщики прошли в прошлом сезоне, мы собрались вместе, и это удивительно — вернуться», — сказал Фрейзер.