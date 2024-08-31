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«Рома» объявила об аренде полузащитника «Милана» Алексиса Салемакерса

«Рома» объявила об аренде полузащитника «Милана» Алексиса Салемакерса
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Бельгийский полузащитник «Милана» Алексис Салемакерс продолжит карьеру в «Роме» до конца нынешнего сезона на правах аренды, сообщает пресс-служба римлян.

Минувший сезон 25-летний футболист провёл в аренде в «Болонье», за которую сыграл 30 матчей в Серии А и забил четыре мяча. Также на его счету две игры в национальном Кубке, в которых бельгиец не отметился забитыми голами.

Алексис Салемакерс является игроком «Милана» с сезона-2019/2020. В «Роме» он будет выступать под 56-м номером и станет четвёртым бельгийским игроком в истории клуба.

Напомним, ранее вчера «Милан» и «Рома» осуществили ещё одну сделку. В стан «россонери» также на правах аренды перешёл 26-летний английский нападающий Тэмми Абрахам.

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